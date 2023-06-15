В Переславском районе в ДТП с легковушкой и грузовиком погиб водитель Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 14 июня, примерно в 16:20 на дороге «Юрьев-Переславль» произошло ДТП. Там, на 117 километре, столкнулись легковушка «Мицубиси Паджеро», за рулем которой находился 63-летний мужчина, и грузовик «Вольво» под управлением 57-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» скончался в больнице, пассажиру автомобиля «Мицубиси» 65-летней женщине оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.