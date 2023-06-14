В Рыбинске на время закрытия моста для общественного транспорта разработали маршруты Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на время закрытия Волжского моста для общественного транспорта разработали маршруты. Ограничение будет действовать с 30 июня по 5 июля. На пешеходов оно не распространяется.

Изменения:

- маршрут №5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (улица Коллективизации), в обратную сторону этим же маршрутом;

- кольцевые маршруты №№ 8, 11, 19 и 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (улица Коллективизации).

Маршрут №8-т :

- два автобуса будут выполнять рейсы по левобережной части с отправлением от остановки «Почта» (улица Коллективизации);

- шесть автобусов будут выполнять рейсы от начальной остановки «Троллейбусный парк» до конечной - «Соборная площадь».

Маршрут №29 будет начинать работу от остановки «Почта» (улица Коллективизации), конечная остановка не изменяется.

Маршрут №18 будет ехать до конечной остановки на маршруте - «Соборная площадь».

Об изменении схем движения и расписания межмуниципальных и межобластных автобусных маршрутов регулярных перевозок №№ 109, 150, 152, 156, 160, 505, 506, 628 администрация Рыбинска сообщит дополнительно.