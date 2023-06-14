Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком Фото: Правительство Ярославской области

Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком. В этом году планируется обработать 615 гектаров. Очень много обращений по поводу зарослей этого опасного растения поступало из Пошехонского района.

В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка отметили что, уничтожение борщевика должно осуществляться собственниками земельных участков всех категорий в период вегетации и не позднее фазы цветения. Физические, юридические и должностные лица, которые не провели мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на землях населенных пунктов Ярославской области в установленные сроки, будут оштрафованы.