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НовостиОбщество14 июня 2023 14:31

Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком

Планируется обработать 615 гектаров
Анастасия ГОЛУБЕВА
Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком

Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком

Фото: Правительство Ярославской области

Во всех районах Ярославской области начали бороться с борщевиком. В этом году планируется обработать 615 гектаров. Очень много обращений по поводу зарослей этого опасного растения поступало из Пошехонского района.

В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка отметили что, уничтожение борщевика должно осуществляться собственниками земельных участков всех категорий в период вегетации и не позднее фазы цветения. Физические, юридические и должностные лица, которые не провели мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на землях населенных пунктов Ярославской области в установленные сроки, будут оштрафованы.