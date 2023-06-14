В Ярославле изменится маршрут автобуса №106 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле изменится маршрут автобуса №106 (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады «Южные»). Теперь на обратном пути автобусы вместо улицы Гагарина будут проезжать по Московскому проспекту и улице Нефтяников.

Изменения вступят в силу с 17 июня.

– Решение о корректировке схемы маршрута было принято на основании обращений жителей Ярославля и опроса пассажиров, пользующихся данным маршрутом, – отметил и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.