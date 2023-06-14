В Рыбинске продолжается берегоукрепление Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске после перерыва продолжается берегоукрепление на участке от ДС «Полет» до стадиона «Сатурн». Из-за нереста подрядчик вынужден был остановить работы. На данный момент 80% территории уже готово. Возможно, благоустройство закончится раньше срока. По контракту это должно произойти 30 ноября.

— С 15 июля на берег вновь выйдет тяжелая техника, будет продолжена укладка бутового камня, плит и завершающий этап – бетонирование. Затем приведут в порядок береговую линию, уберут вспомогательные насыпи, — рассказал заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.