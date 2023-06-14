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НовостиОбщество14 июня 2023 13:11

В Рыбинске продолжается берегоукрепление

Из-за нереста подрядчик останавливал работы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске продолжается берегоукрепление

В Рыбинске продолжается берегоукрепление

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске после перерыва продолжается берегоукрепление на участке от ДС «Полет» до стадиона «Сатурн». Из-за нереста подрядчик вынужден был остановить работы. На данный момент 80% территории уже готово. Возможно, благоустройство закончится раньше срока. По контракту это должно произойти 30 ноября.

— С 15 июля на берег вновь выйдет тяжелая техника, будет продолжена укладка бутового камня, плит и завершающий этап – бетонирование. Затем приведут в порядок береговую линию, уберут вспомогательные насыпи, — рассказал заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.