В Ярославле состоялась премьера инклюзивного мюзикла

Сцена из спектакля "Город Бремен и его лучшие музыканты". ФОТО: Владимир Берзин

1 июня, в Международный день защиты детей, ЯРОО «Добровольцы Ярославии» при поддержке департамента общественных связей Ярославской области представили премьеру инклюзивного музыкального спектакля «Город Бремен и его лучшие музыканты».

В спектакле приняли участие особенные дети и их родные, а также волонтеры. Постановка спектакля и показ спектакля широкой публике – это уникальная возможность каждого талантливого ребенка с инвалидностью реализовать свой творческий потенциал!

Фрагменты мастер-класса и анимационной программы. ФОТО: Владимир Берзин

Зрители посмотрели постановку и приняли активное участие в анимационной программе и дискотеке, творческих мастер-классах и посмотрели шоу по созданию фигур из сладкой ваты.

Артисты инклюзивного театра «Пикколо» будут рады новым встречам!