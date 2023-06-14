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НовостиОбщество14 июня 2023 12:29

В Ярославле состоялась премьера инклюзивного мюзикла

Спектакль «Город Бремен и его лучшие музыканты» смогли посетить более 350 зрителей со всей области
Алексей Иванов
Сцена из спектакля "Город Бремен и его лучшие музыканты". ФОТО: Владимир Берзин

Сцена из спектакля "Город Бремен и его лучшие музыканты". ФОТО: Владимир Берзин

1 июня, в Международный день защиты детей, ЯРОО «Добровольцы Ярославии» при поддержке департамента общественных связей Ярославской области представили премьеру инклюзивного музыкального спектакля «Город Бремен и его лучшие музыканты».

В спектакле приняли участие особенные дети и их родные, а также волонтеры. Постановка спектакля и показ спектакля широкой публике – это уникальная возможность каждого талантливого ребенка с инвалидностью реализовать свой творческий потенциал!

Фрагменты мастер-класса и анимационной программы. ФОТО: Владимир Берзин

Фрагменты мастер-класса и анимационной программы. ФОТО: Владимир Берзин

Зрители посмотрели постановку и приняли активное участие в анимационной программе и дискотеке, творческих мастер-классах и посмотрели шоу по созданию фигур из сладкой ваты.

Артисты инклюзивного театра «Пикколо» будут рады новым встречам!