Безопасное лето: Ярэнерго напоминает правила детской электробезопасности

Лето должно быть безопасным. Изображение: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Наступило лето, а значит, у детей начались каникулы. Многие ребята проведут это время в лагере, кто-то - в деревне у бабушки, а некоторые захотят остаться дома и будут играть с друзьями во дворе. В такой период особенно важно напомнить детям об опасности электрического тока и о правилах поведения вблизи энергообъектов.

Запомните:

- Нельзя подходить к объектам, на которых размещены запрещающие и предупреждающие знаки и плакаты со словами: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!»;

- Запрещено проникать в распределительные устройства, трансформаторные подстанции и силовые щитки, а также спускаться в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации;

- Запрещено играть и запускать воздушного змея, ловить рыбу в реках и водоемах вблизи линий электропередачи, а также залезать на крыши и деревья, находящиеся рядом с ЛЭП;

- Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на земле проводам;

- Смертельно опасно фотографироваться и делать селфи вблизи энергообектов;

- Если вы обнаружили оборванный, висящий или лежащий на земле электрический провод, а также поврежденную опору, немедленно сообщите об этом взрослым. Нахождение рядом с неисправным электрооборудованием опасно для жизни!

Соблюдать правила электробезопасности нужно и дома:

- Запомните порядок включения электроприбора в сеть: шнур сначала подключается к прибору, а затем к сети. Отключение производится в обратном порядке;

- Нельзя включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов;

- Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, в том числе пытаться самостоятельно починить их;

- Перед уходом необходимо проверить, чтобы все электроприборы были выключены.

Знание и выполнение простых правил обеспечит взрослым и детям безопасное лето.

Помните, что обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «Россети Центр» 8-800-220-0-220.