Подведены итоги конкурса «Назови своего героя, Ярославль!»

Конкурс "Назови своего героя, Ярославль!" проходил в рамках кинофестиваля "Свой путь" Фото: Рада Шпилевая

В рамках международного кинофестиваля «Свой путь», который недавно прошел в нашем городе, подвели итоги конкурса «Назови своего героя, Ярославль!». Жителям было предложено указать имя кого-то из ныне живущих ярославцев, которого они считают достойным названия «героя». Кандидатуры могли быть абсолютно разными: либо это профессионал своего дела, либо человек, сделавший что-то важное для других и т.д. Опрос проходил на сайте фестиваля.

После окончания работы проекта в Ярославле были подсчитаны голоса, и выбраны два победителя. Одним из них стала Юлия Захарова, поэтесса, писательница и детский психолог. Перед этим она участвовала в обсуждении фильмов фестиваля. Вторым «героем» был назван Мурад Аннамамедов – художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического симфонического оркестра.

Стоит отметить, что по итогам всех мероприятий в рамках проекта «Свой путь» будет создан большой документальный фильм. Посмотреть его можно будет на канале «Большой эфир» и на сайте «Триколора».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Ярославской области.