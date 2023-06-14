Суд обвинил сотрудницу ярославского департамента госжилнадзора во взяточничестве

Сотрудница ярославского департамента осуждена за взяточничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Ярославля признал вину бывшей заместительницы директора департамента государственного жилищного надзора Анны Апольской в совершении коррупционного преступления.

Следствие выяснило, что подсудимая ежемесячно получала 40 тысяч от разных организаций. Взамен она гарантировала всеобщее покровительство, предупреждала о проверках и умалчивала факты нарушений в работе этих организаций. Ее деятельность была связана с коррупцией в период с августа 2019 по май 2020 года. Доход Анны от двух управляющих компаний Тутаева за это время составил 320 тысяч рублей.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области.

- Подсудимая признана виновной в получении взятки в крупном размере, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

До этого женщина почти год находилась под стражей. Суд учел этот факт и снизил штраф до 1.2 миллиона рублей.