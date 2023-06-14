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НовостиОбщество14 июня 2023 11:10

Суд обвинил сотрудницу ярославского департамента госжилнадзора во взяточничестве

Женщина каждый месяц получала по 40 тысяч рублей
Рада Шпилевая
Сотрудница ярославского департамента осуждена за взяточничество

Сотрудница ярославского департамента осуждена за взяточничество

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Ярославля признал вину бывшей заместительницы директора департамента государственного жилищного надзора Анны Апольской в совершении коррупционного преступления.

Следствие выяснило, что подсудимая ежемесячно получала 40 тысяч от разных организаций. Взамен она гарантировала всеобщее покровительство, предупреждала о проверках и умалчивала факты нарушений в работе этих организаций. Ее деятельность была связана с коррупцией в период с августа 2019 по май 2020 года. Доход Анны от двух управляющих компаний Тутаева за это время составил 320 тысяч рублей.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области.

- Подсудимая признана виновной в получении взятки в крупном размере, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

До этого женщина почти год находилась под стражей. Суд учел этот факт и снизил штраф до 1.2 миллиона рублей.