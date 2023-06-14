В Рыбинске пройдет день бесплатной юридической помощи

В здании администрации Рыбинска пройдут бесплатные юридические консультации ФОТО: пресс-служба администрации Рыбинска

16 июня юридический отдел администрации Рыбинска проведет бесплатный прием жителей города. С 13:00 до 16:00 в здании администрации можно будет получить консультацию по интересующему вопросу.

Бесплатную помощь смогут получить не все. Право на нее имеют определенные категории граждан:

- малоимущие; - инвалиды I и II группы; - ветераны ВОВ, Герои России и СССР, Герои Труда; - дети-инвалиды и сироты либо оставшиеся без попечения; - люди, обращающиеся по вопросам усыновления ребенка; - пожилые люди и инвалиды, живущие в организациях социального обслуживания; - несовершеннолетние, содержащиеся в специальных учреждениях; - имеющие право на помощь по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; - недееспособные люди и их законные представители; - пострадавшие в результате ЧС и их родственники.