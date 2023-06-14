В Рыбинске пройдет большой экологический фестиваль Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в эту субботу, 17 июня, в городском сквере пройдет большой экологический фестиваль. Гостей мероприятия ждет много интересного.

В 12 часов - Экослет - акции, на которой можно сдать на переработку вторичное сырье, а также компьютерную технику. В это же время начинает работу фримаркет «Экостиль», там все желающие смогут обменять или просто забрать нужные вещи или растения. Рядом будет работать ЭкоЯрмарка и интерактивная зона Экодруг. Эти площадки благотворительные, здесь можно будет купить сувениры или передать через волонтеров корм и лакомства животным, находящимся под опекой центров «Надежда» и «Шанс».

- С 12:00 до 15:00 пройдет несколько мастер-классов, на которых научат, как продлить срок жизни мелкой бытовой технике, или сделать шкатулку из обрезков фанеры. В 13:00 начнется ЭкоКвест «Путь вторсырья», который проведет компания по переработке вторичного сырья. Завершится фестиваль посадкой деревьев на территории сквера, - рассказали в администрации Рыбинска.