В Рыбинске заканчивают ремонт дороги к городскому моргу Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске заканчивают ремонт дороги к городскому моргу, который находится на территории городской больницы №1. Это дорога долгое время была проблемной и вызывала недовольства у горожан.

Сейчас там сделали две полосы и тротуар. На благоустройство потратили 12,5 миллионов рублей.

- По контракту срок исполнения - 30 июня. Основное благоустройство завершено. Осталось выполнить разметку и сделать освещение, которого ранее не было. Вдоль проезда будут установлены 12 опор уличного освещения. Эти работы подрядчик планирует начать на этой неделе, - пояснил директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.