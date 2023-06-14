В Ярославле туриста ограбил житель Ивановской области Фото: Антон ПИКУС

В полицию Ярославля обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что ночью его ограбил неизвестный, угрожая при этом ножом.

Молодой человек объяснил, что он турист и путешествует по России. Для ночевки он разбил палатку около Октябрьского моста, однако, поспать спокойно у него не получилось.

- В ночное время к его палатке подошел неизвестный мужчина, продемонстрировал нож и потребовал отдать ему акустическую портативную систему, пауэрбанк и беспроводные наушники. Ущерб составил 5300 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции по Заволжскому району был установлен и задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения — житель Ивановской области, ранее судимый 24-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Ведется следствие.