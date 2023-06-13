В Ярославль на съемки приехала певица Ольга Бузова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ярославль сегодня, 13 июня, на съемки приехала певица и ведущая Ольга Бузова. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях. Телезвезда приехала несколько часов назад вместе со своей съемочной группой к техническому университету. Дальше Бузова немного передохнула, потом гримировалась и переодевалась, готовясь к появлению в кадре.

В районе 17 часов у главного входа ЯГТУ начались съемки с участием певицы. Что конкретно снимается – пока неизвестно.