В Ярославле прокуратура обнаружила опасную детскую площадку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле прокуратура Красноперекопского района обнаружила опасную детскую площадку на улице Майорова.

На игровом комплексе были посторонние надписи, отслаивалась краска, а также торчали острые деревянные углы ограждения. Такие повреждения площадки могли обернуться трагедией для гуляющих детей.

- По результатам проверки в отношении должностного лица управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении. Административный материал направлен для рассмотрения в Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области. Санкцией указанной статьи для должностного лица предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 10 тысяч рублей. В рамках рассмотрения представления прокурора нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре региона.