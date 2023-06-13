Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 13:29

В Ярославле ремонт Сквозного переулка закончили на два месяца раньше

Заменили около пяти тысяч квадратных метров асфальта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле ремонт Сквозного переулка закончили на два месяца раньше

В Ярославле ремонт Сквозного переулка закончили на два месяца раньше

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 13 июня, прошла техническая приемка Сквозного переулка. Подрядчик закончил все работы на два месяца раньше.

От улицы Тверицкой набережной до улицы 2-й Северной отремонтировали около пяти тысяч квадратных метров асфальта, а также заменили колодцы в створе проезжей части, нанесли разметку и установили недостающие дорожные знаки.

— По контракту ремонт должны были завершить до 31 августа. Это очень хороший результат. Надеемся, что и другие подрядчику будут также досрочно ремонтировать дорожные объекты, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.