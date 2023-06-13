В Ярославле ремонт Сквозного переулка закончили на два месяца раньше Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 13 июня, прошла техническая приемка Сквозного переулка. Подрядчик закончил все работы на два месяца раньше.

От улицы Тверицкой набережной до улицы 2-й Северной отремонтировали около пяти тысяч квадратных метров асфальта, а также заменили колодцы в створе проезжей части, нанесли разметку и установили недостающие дорожные знаки.

— По контракту ремонт должны были завершить до 31 августа. Это очень хороший результат. Надеемся, что и другие подрядчику будут также досрочно ремонтировать дорожные объекты, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.