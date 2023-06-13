Губернатор Ярославской области поручил создать службу контроля качества работы линии 122

За неделю на единую линию поступило больше 34 тысяч звонков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122. Это позволит по ходу усовершенствовать единую электронную регистратуру. Вопрос обсудили на совещании в правительстве.

Единая линия пользуется у жителей региона большим спросом - за неделю с начала записи на прием к врачу на нее поступило 34,5 тысячи звонков. Наибольшее количество – порядка 7 тысяч – в день запуска линии, 1 июня, и в понедельник, 5 июня, самое маленькое количество – 742 – в воскресенье.

Ответа оператора люди ждать не очень долго – в среднем 35 секунд, обрабатывали запрос пациента чуть больше трех минут.

- Пока онлайн-запись возможна к врачам 12 специальностей, в числе которых хирург, уролог, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог и другие. Если новая система окажется удобной для пациентов и медиков, перечень направлений будет расширен, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Важное преимущество электронной регистратуры заключается в том, что через нее можно записаться не только в свою поликлинику. Если очередь к врачу по месту жительства большая и на ближайшее время явок нет, то операторы предложат к посещению доступные варианты в других медучреждениях.