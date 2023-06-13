Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 12:41

Губернатор Ярославской области поручил создать службу контроля качества работы линии 122

За неделю на единую линию поступило больше 34 тысяч звонков
Анастасия ГОЛУБЕВА
За неделю на единую линию поступило больше 34 тысяч звонков

За неделю на единую линию поступило больше 34 тысяч звонков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122. Это позволит по ходу усовершенствовать единую электронную регистратуру. Вопрос обсудили на совещании в правительстве.

Единая линия пользуется у жителей региона большим спросом - за неделю с начала записи на прием к врачу на нее поступило 34,5 тысячи звонков. Наибольшее количество – порядка 7 тысяч – в день запуска линии, 1 июня, и в понедельник, 5 июня, самое маленькое количество – 742 – в воскресенье.

Ответа оператора люди ждать не очень долго – в среднем 35 секунд, обрабатывали запрос пациента чуть больше трех минут.

- Пока онлайн-запись возможна к врачам 12 специальностей, в числе которых хирург, уролог, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог и другие. Если новая система окажется удобной для пациентов и медиков, перечень направлений будет расширен, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Важное преимущество электронной регистратуры заключается в том, что через нее можно записаться не только в свою поликлинику. Если очередь к врачу по месту жительства большая и на ближайшее время явок нет, то операторы предложат к посещению доступные варианты в других медучреждениях.