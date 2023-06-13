В Ярославле осенью откроется новый корпус онкобольницы

Новый корпус ярославской онкобольницы откроется осенью Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании комитета Ярославской облдумы по здравоохранению были названы сроки открытия нового хирургического корпуса онкологической больницы. Заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Морозова отметила, что современное оборудование для него уже поступило. Некоторые задержки возникли при пересечении границы.

- В сентябре-октябре корпус должен будет открыться. Мы сами на это надеемся и ждем. Нам главное, чтобы он побыстрее открылся и заработал, - сказала Наталия.

Корпус строится с 2019 года, и этой осенью сможет принять первых пациентов.