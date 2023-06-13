В Ярославле мужчина фиктивно регистрировал в своей квартире мигрантов

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность жителя Ярославля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ОМВД Заволжского района Ярославля установили, что местный житель нелегально регистрировал у себя дома иностранных граждан. Сейчас на учете в его квартире стоят 13 человек. При этом проживают они в других местах.

Как выяснила полиция, еще 10 человек фиктивно зарегистрированы в принадлежащем ему частном доме в одном из садоводческих кооперативов. Но и это жилье мужчина не собирался предоставлять для проживания.

- Подразделением дознания ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За незаконную деятельность подозреваемый может получить в наказание лишение свободы сроком до трех лет.