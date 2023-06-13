В Ярославской области будут судить водителя, севшего за руль в нетрезвом виде

Рыбинский водитель сел за руль в состоянии опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний житель Рыбинска обвиняется в вождении в состоянии опьянения. Его вину отягчает тот факт, что в прошлом году он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В наказание был лишен водительских прав на полтора года.

Весной этого года гражданин снова совершил правонарушение:

- По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Форд Мондео, на ул. Луначарского г. Рыбинска совершил наезд на ограждение проезжей части, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ярославской области.

После ДТП мужчина бросил свой автомобиль и попытался скрыться. Но убежать ему не удалось – через несколько кварталов он был задержан сотрудниками ГИБДД.

Городская прокуратура направила уголовное дело в суд. Оно будет рассматриваться по статье 264.1 УК РФ. За вождение в нетрезвом виде при наличии административного наказания предусмотрено до двух лет лишения свободы.