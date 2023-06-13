В Ярославль пришло потепление

Ярославцев ждут солнечные и теплые дни Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В ближайшую неделю, с 13 по 18 июля, ярославцев ждет по-настоящему летняя погода. По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается ни разу за 7 дней. Небо будет преимущественно ясным с переменной облачностью.

Столбик термометра уже поднялся до 21 градуса и в дневное время не опустится ниже вплоть до начала следующей недели.

Завтра, 14 июня, потеплеет еще на два градуса, зато ночь обещает быть холодной – до 7°C. 15 июня днем температура остановится на отметке 26°C. 16 июня она останется такой же, но ночью будет значительно теплее – до 12°C. На следующий день ожидается настоящая жара – 27°C, но потом температура пойдет на спад. 18 и 19 июня днем показатели термометра будут варьироваться между 23-24°C, а ночью снизятся с 11 до 9 градусов.