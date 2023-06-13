В Угличском районе Ярославской области сгорел жилой дом

В Угличском районе 5 часов тушили пожар Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вечером 12 июня в деревне Шевердино Угличского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 16:35. На тот момент горела только хозяйственная постройка.

На тушение выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось только к 23 часам. За 5 часов огонь распространился на широкий участок.

- В результате пожара уничтожены жилой и дачный дом, две постройки и баня. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В общей сложности от возгорания пострадала территория площадью в 144 квадратных метра.