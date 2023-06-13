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НовостиОбщество13 июня 2023 8:30

В Угличском районе Ярославской области сгорел жилой дом

Пожар тушили больше пяти часов
Рада Шпилевая
В Угличском районе 5 часов тушили пожар

В Угличском районе 5 часов тушили пожар

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вечером 12 июня в деревне Шевердино Угличского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 16:35. На тот момент горела только хозяйственная постройка.

На тушение выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось только к 23 часам. За 5 часов огонь распространился на широкий участок.

- В результате пожара уничтожены жилой и дачный дом, две постройки и баня. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В общей сложности от возгорания пострадала территория площадью в 144 квадратных метра.