Спортсмен из Рыбинска взял три золота на чемпионате России по плаванию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Спортсмен из Рыбинска Александр Степанов смог взять сразу три золота на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Первым он финишировал на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете в составе команды Ярославской области – плыл завершающую дистанцию. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону.

На этом победы наших земляков не закончились.

- Кирилл Беляев завоевал серебро в заплыве на 10 км и бронзу на 5 км. Поздравляю рыбинских спортсменов и их тренера Анну Тулупову, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.