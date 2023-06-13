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НовостиСпорт13 июня 2023 8:00

Спортсмен из Рыбинска взял три золота на чемпионате России по плаванию

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону
Анастасия ГОЛУБЕВА
Спортсмен из Рыбинска взял три золота на чемпионате России по плаванию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Спортсмен из Рыбинска взял три золота на чемпионате России по плаванию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Спортсмен из Рыбинска Александр Степанов смог взять сразу три золота на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Первым он финишировал на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете в составе команды Ярославской области – плыл завершающую дистанцию. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону.

На этом победы наших земляков не закончились.

- Кирилл Беляев завоевал серебро в заплыве на 10 км и бронзу на 5 км. Поздравляю рыбинских спортсменов и их тренера Анну Тулупову, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.