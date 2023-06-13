Ярославцы поучаствовали в создании камуфляжного покрытия. ФОТО: скриншот из видео ОНФ

Вчера, 12 июня, ярославцы участвовали в создании камуфляжного покрытия. И взрослые, и дети вместе плели маскировочные сети. «Народный фронт» закупил основу для них и передал ее волонтерам Комитета семей воинов Отечества, которые работают на базе ДОСААФ в Карачихе.

- Один фрагмент размером три на шесть метров уже готов. В ближайшие дни неравнодушные ярославцы сделают еще три. Этого хватит, чтобы защитить от посторонних глаз реактивную систему залпового огня «Град». Камуфляжное покрытие получит реактивный дивизион артиллерийского полка, - рассказали представители общественного движения.