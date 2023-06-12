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НовостиОбщество12 июня 2023 16:26

В Ярославле второй день ищут 40-летнего мужчину

Он может нуждаться в медицинской помощи
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле второй день ищут 40-летнего Андрея Кунина. Он ушел из дома в Дзержинском районе города вчера, 11 июня. С того момента родные ничего не знают о нем. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза.

Андрей был одет в черную куртку, темные брюки и темные кеды.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас, - сказали в поисково-спасательном отряде.