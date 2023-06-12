В Ярославле прошел патриотический диктант «Моя Россия» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 12 июня, прошел патриотический диктант «Моя Россия». Он был создан по инициативе губернатора региона Михаила Евраева. Мероприятие прошло в КЗЦ «Миллениум».

- Участникам диктанта предложили проверить свои знания новейшей истории нашей страны и её достижений. В тесте представлено три блока, объединяющих вопросы на темы истории праздника, географии России и устройства государства. Помимо Ярославля, диктант прошел и в других городах региона — Переславль-Залесском, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Данилове, Любиме, Большом Селе, Пошехонье, Борисоглебском, Брейтове, Мышкине, Гаврилов-Яме, Первомайском, Ростове и Некоузе, - рассказали в мэрии города.