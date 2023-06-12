Женщина долгое время не платила алименты. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области

В Ярославской области матери восьмерых детей назначили 160 часов общественных работ. На 36-летнюю женщину судебные приставы составили восемь исполнительных производств.

Сейчас все дети местной жительницы – три сына и пять дочерей – находятся в детском доме. Долг женщин по алиментам – большее 100 тысяч рублей, однако, она не торопится устраиваться на работу. Несколько раз ей уже давали направления в центр занятости населения, но все безрезультатно.

- Не увидев со стороны должницы шагов по оплате долга, судебные приставы принудительно доставили ее в отделение и составили протокол о привлечении ее к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Решением суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ по каждому исполнительному производству. Занимаясь общественно-полезными работами в течение 160-ти часов, женщина сможет пересмотреть свое отношение к родительским обязанностям.