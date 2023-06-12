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НовостиПроисшествия12 июня 2023 13:30

В Тутаеве трехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа

Сейчас он находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Тутаеве трехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа

В Тутаеве трехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тутаеве вчера, 11 июня, на улице Советской произошло ЧП. Из окна восьмого этажа жилого дома выпал трехлетний мальчик. К счастью, ребенок выжил и его отвезли в больницу.

- По предварительной информации, мальчик находился в гостях вместе с матерью. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.