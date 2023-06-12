В Ярославле неизвестные украли скульптуру утиного семейства с Речного вокзала. ФОТО: Полина Вачнадзе/группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня ночью, 12 июня, неизвестные украли скульптуру утиного семейства с Речного вокзала. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, прикрепив фотографию, на которой видно, что вместо арт-объекта остались только штыри.

Напомним, что маму-утку с четырьмя утятами установили около месяца назад, и она очень радовала горожан.

- По факту пропажи декоративной скульптуры полицией проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.