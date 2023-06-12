В Ярославле вторые сутки ищут 74-летнего мужчину

Приметы пропавшего

В Ярославле вторые сутки ищут 74-летнего Вячеслава Зудинова. Он ушел из дома в Дзержинском районе города вчера, 11 июня. С того момента о нем ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 75 лет, рост 165-167 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Мужчина хромает на правую ногу, а также нуждается в медицинской помощи.

Вячеслав был одет в серую бейсболку, синюю ветровку, синие джинсы и черные ботинки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас, - сказали в поисково-спасательном отряде.