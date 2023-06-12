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НовостиОбщество12 июня 2023 7:34

Губернатор Ярославской области поздравил жителей региона с Днем России

Михаил Евраев пожелал реализовывать свои способности на благо нашей страны
Анастасия ГОЛУБЕВА
Губернатор Ярославской области поздравил жителей региона с Днем России

Губернатор Ярославской области поздравил жителей региона с Днем России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил жителей региона с праздником и пожелал реализовывать свои способности и таланты на благо нашей страны.

- Поколения созидателей и победителей подарили нам прекрасную страну с богатейшим культурным, историческим и духовным наследием. И сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто создавал города и села, развивал науку, образование, промышленность и другие важные отрасли, защищал единство и независимость нашего великого государства в сложные для него времена, - отметил губернатор в своем поздравлении. - Наша главная задача – продолжать их дело, укрепляя державу и воспитывая в молодежи любовь и уважение к Родине. Убежден, что наш народ, объединенный этим общим стремлением, справится с любыми испытаниями, преодолеет любые трудности. И вклад каждого в судьбу Отечества поистине бесценен.