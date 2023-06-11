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НовостиДом. Семья11 июня 2023 17:55

В пожарно-спасательную часть Ярославля на работу взяли кота

Пока животное осваивается
Анастасия ГОЛУБЕВА
В пожарно-спасательную часть Ярославля на работу взяли кота

В пожарно-спасательную часть Ярославля на работу взяли кота

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В первой пожарно-спасательной части Ярославля появился необычный сотрудник – кот Юрик. Сейчас животное только осваивается, но уже постановлено на довольствие и заслужило уважение коллег. Это отметили сами сотрудники МЧС.

- Пожарные рассказывают, что он пришел в часть в тот же день, когда на новое место службы перешел их коллега - заместитель начальника части. Поэтому "новобранца" и назвали в его честь, - поделились в ГУ МЧС России по Ярославской области.