В пожарно-спасательную часть Ярославля на работу взяли кота Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В первой пожарно-спасательной части Ярославля появился необычный сотрудник – кот Юрик. Сейчас животное только осваивается, но уже постановлено на довольствие и заслужило уважение коллег. Это отметили сами сотрудники МЧС.

- Пожарные рассказывают, что он пришел в часть в тот же день, когда на новое место службы перешел их коллега - заместитель начальника части. Поэтому "новобранца" и назвали в его честь, - поделились в ГУ МЧС России по Ярославской области.