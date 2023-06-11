В Рыбинске на скатных крышах установят системы антиобледенения. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на скатных крышах установят системы антиобледенения. Для города этот проект новый, о нем рассказали управляющим компаниям. Благодарю этому нововведению, наледь и сосульки образовываться не будут.

- В городе 879 скатных крыш. Самый эффективный способ установить систему и предотвратить образование наледи – сделать это во время капитального ремонта. Губернатор предлагает не принимать проекты ремонтов, если в них не предусмотрено антиобледенение. Считаю такое решение правильным, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - При этом ничто не мешает УК согласовать с жителями установку системы на крышу, не требующую ремонта.