В Ярославскую область на торжества, посвященные 600-летию Годеновского креста, приехал режиссер Никита Михалков Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 11 июня, в Ростовском районе прошли торжества, посвященные 600-летию Годеновского креста. Божественная литургия была совершена в выносном алтаре на площади перед храмом Иоанна Златоуста в селе Годеново, где сейчас находится крест. На юбилейные мероприятия приехал режиссер Никита Михалков. В своей речи он отметил, что такие святыни объединяют наш народ.

- В ходе торжественных мероприятий рядом с храмом был открыт Цареконстантиновский парк, а также освящена новая скульптура святых равноапостольных Константина и Елены. Состоялась презентация книги «ШЕСТЬ СТОЛЕТИЙ ЧУДА. Животворящий Годеновский Крест – путеводный маяк Руси», - рассказали в правительстве региона. - Завершила торжества концертная программа «Себя не мыслю без России» с участием музыкантов из Москвы и Ярославля. Выступили солист оперы Большого театра, народный артист России Владимир Маторин, филармоническая капелла «Ярославия», оркестр «Струны Руси». Для паломников была организована ярмарка, где можно было купить ярославские продукты.