В Ярославль приехал первый «Ятрамвай» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль сегодня, 11 июня, приехал первый «Ятрамвай». Модель, которая называется «Львенок» будут использовать для обучения водителей и ремонтного персонала. В августе низкопольный и экологичный «Ятрамвай» начнет возить пассажиров.

- Еще 3 новых трамвая приедут в Ярославль до конца года. Они будут переданы правительству Ярославской области по концессии, - рассказал губернатор региона Михаил Евраев. - Всего в рамках концессионного соглашения мы получим 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе и для маломобильных групп населения.