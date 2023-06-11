В Ярославле открылась выставка «Надежда Ламанова. Гений в юбке и ее эпоха». Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась выставка «Надежда Ламанова. Гений в юбке и ее эпоха». Она посвящена великому модельеру Надежде Петровне Ламановой. Ее называли русской Коко Шанель.

- На новой выставке вы увидите аутентичные платья и аксессуары, фото, эскизы, афиши и тематические документы. А также воспроизведенную мастерскую Ламановой со столиком для рукоделия и швейными машинками, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Экспозиция расположена в музее-заповеднике.