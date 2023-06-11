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НовостиПроисшествия11 июня 2023 12:14

Жительница Ярославля перевела мошенникам больше трех миллионов рублей

Злоумышленники убедили женщину оформить четыре кредита
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля перевела мошенникам больше трех миллионов рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам больше трех миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 52-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Ярославна пояснила, что в начале мая текущего года ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на нее незаконно оформили кредиты и для того, чтобы предотвратить дальнейшие действия, женщина должна сама взять несколько кредитов и перевести деньги банк, которые позже ей их вернет.

- Женщина общалась по телефону с неизвестными в течение трех дней. За это время мошенник убедил ее оформить четыре кредита на различные суммы от 322 тысяч рублей до 1 миллион 800 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Кроме этого, выполняя указания телефонных мошенников, заявительница установила на домашний стационарный компьютер программу для осуществления удаленного доступа, с помощью которой мошенники получили доступ к ее банковским счетам и перевели на неизвестные счета 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.