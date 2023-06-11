Жительница Ярославля перевела мошенникам больше трех миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 52-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников.

Ярославна пояснила, что в начале мая текущего года ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на нее незаконно оформили кредиты и для того, чтобы предотвратить дальнейшие действия, женщина должна сама взять несколько кредитов и перевести деньги банк, которые позже ей их вернет.

- Женщина общалась по телефону с неизвестными в течение трех дней. За это время мошенник убедил ее оформить четыре кредита на различные суммы от 322 тысяч рублей до 1 миллион 800 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Кроме этого, выполняя указания телефонных мошенников, заявительница установила на домашний стационарный компьютер программу для осуществления удаленного доступа, с помощью которой мошенники получили доступ к ее банковским счетам и перевели на неизвестные счета 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.