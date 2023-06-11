В Ярославле у автобусов №№112 и 132 появились дополнительные остановки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле у автобусов №№112 и 132 появятся дополнительные остановки. Нововведение будет действовать с 14 июня.

Остановка «Улица Залесская» добавлен в маршрут №112 Ярославль (КДП «Заволжье») – Липовицы (ЖК «Зеленый квартал»), остановка «Областная больница» – в маршрут №132 Красный Бор – Ярославль (Нижний поселок).

– Остановки включены во все рейсы в прямом и обратном направлениях по предложениям пассажиров, – сказал и. о. директора департамента транспорта Мурат Баснукаев. – Это обеспечит пассажирам дополнительную транспортную доступность.