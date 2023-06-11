В поселке Михайловский Ярославского района благоустроили набережную. ФОТО: страница Михаила Евраева Вконтакте

В поселке Михайловский Ярославского района благоустроили набережную. Работы, которые шли несколько лет, были проведены качественно и оценены представителями «Губернаторского контроля». В этой зоне отдыха выложены дорожки плиткой, сделана лестница, установлены детская площадка и турники, а также обустроен пляж.

- Примером качественно выполненного благоустройства является набережная в Михайловском. Территория становится яркой точкой притяжения для жителей поселка и Ярославской области. Рад, что люди по достоинству оценили новое пространство для отдыха. Работы здесь продолжатся, чтобы место стало еще удобнее и привлекательнее, - отметил губернатор региона Михаил Евраев.