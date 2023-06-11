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НовостиОбщество11 июня 2023 7:31

В Ярославле в парке Мира высадили дубовую аллею

Посажены были 20 деревьев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле в парке Мира высадили дубовую аллею. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле в парке Мира высадили дубовую аллею. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле вчера, 10 июня, в парке Мира высадили дубовую аллею. Город поучаствовал в акции благотворительного фонда «Живая память». Теперь в одном из любимых мест отдыха горожан красуются 20 молодых деревьев.

- Высадили саженцы вместе с представителями фонда и Союза Российских городов. Аллею посвятили нашим героям-ярославцам. Таким образом мы почтили память воинов Великой Отечественной, отметили земляков, участвующих сейчас в СВО, укрепили этой акцией связь поколений, - рассказал мэр города Артем Молчанов.