Школьники-медалисты, поступившие в вузы Ярославской области, получат по 100 тысяч рублей

Школьники-медалисты, поступившие в ярославские вузы, получат по 100 тысяч рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Ученики, окончившие школу с золотой медалью и поступившие в вузы Ярославской области, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

- Мы таким образом будем мотивировать выпускников не уезжать в другие регионы, а поступать именно в ярославские вузы, - цитирует губернатора области Михаила Евраева ГТРК "Ярославия". - Причем как наших, ярославских ребят, так и из других регионов будем приглашать. Чтобы этот золотой фонд страны формировался именно у нас, здесь.

Механизм выплаты такой единовременной материальной поддержки правительство региона проработает в ближайшее время.