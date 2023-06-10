Ярославскому ученому, который обвиняется в серии убийств 20-летней давности, продлили арест

Ярославского ученого оставили под стражей.ФОТО: из семейного архива

Останкинский суд Москвы оставил под стражей до 16 августа ярославского ученого Александра Цветкова. В домашнем аресте, на котором настаивала сторона защиты, отказали.

- Будем подавать апелляцию. Мы не сдаемся. Работаем дальше, - так прокомментировала решение московского суда супруга Александра Марина Цветкова.

Напомним, что гидрологу из Борка предъявлено обвинение в серии убийств, совершенных в 2002 году. 16 февраля Александра Цветкова задержали в аэропорту "Домодедово" сразу же после возращения из экспедиции. "Против" ученого - показания человека, который признался в убийствах и опознал Александра как своего подельника, а также сходство с фотороботом предполагаемого преступника.

В поддержку Александра Цветкова выступают его коллеги. В архивах нашли документы, подтверждающие то, что в момент совершения жестоких убийств гидролог находится в экспедициях далеко от места преступления. Также собрано более 500 подписей в защиту Александра. Письмо в генпрокуратуру направила сенатор от Ярославского региона Наталия Косихина.

Жена Александра Цветкова и трое его дочерей опасаются, что их муж и отец не выдержит долгого пребывания в СИЗО. Долгое время он уже пролежал в больнице из-за проблем в сердцем.

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