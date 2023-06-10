По Ярославской и Костромской областям пройдет ралли "Медведь"

В Ярославле 10 июня стартовало ралли "Медведь - Путь к единству". Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 10 июня, стартовало ралли "Медведь - Путь к единству". Автомобили проедут по городам Ярославской и Костромской областей: Ярославлю, Тутаеву, Гаврилов-Яму, Нерехте и Костроме.

- В 2023 году ралли классических автомобилей "Медведь" станет этапом федерального проекта "Путь к единству", направленного на культурно- историческую интеграцию Запорожья и Донбасса с Россией. Главный герой проекта - автомобиль "Запорожец", - рассказали в мэрии областного центра.

Автомобили проедут по городам Ярославской и Костромской областей. Фото: Мэрия Ярославля

Первое ралли классических автомобилей состоялось в 1966 году. Инициатором его был ярославец Иван Воробьев. В начале 2000-х годов соревнования проводить перестали. Но после долгого перерыва энтузиасты клуба "Медведь" вспомнили про хорошую традицию и возобновили ралли. С 2012 года оно ежегодно проходит в историческом формате.