Три водителя госпитализированы после аварии на дороге Ярославль - Заячий Холм

Три водителя пострадали в ДТП в Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Вечером 9 июня в Гаврилов-Ямском районе на дороге "Ярославль - Заячий Холм" столкнулись три автомобиля. В аварию попали "Чери Тиго", "Рено Логан" и ГАЗ".
- В результате ДТП водители трех автомашин, мужчины 33-х, 36-и и 69-и лет, были доставлен в лечебные учреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
После осмотра пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства столкновения автомобилей и причины аварии.