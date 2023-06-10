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НовостиПроисшествия10 июня 2023 13:05

Три водителя госпитализированы после аварии на дороге Ярославль - Заячий Холм

Столкнулись две легковушки и "Газель"
Полина Вачнадзе
Три водителя пострадали в ДТП в Ярославской области.

Три водителя пострадали в ДТП в Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 9 июня в Гаврилов-Ямском районе на дороге "Ярославль - Заячий Холм" столкнулись три автомобиля. В аварию попали "Чери Тиго", "Рено Логан" и ГАЗ".

- В результате ДТП водители трех автомашин, мужчины 33-х, 36-и и 69-и лет, были доставлен в лечебные учреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После осмотра пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства столкновения автомобилей и причины аварии.