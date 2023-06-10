В Рыбинске приводят в порядок школу, которую с 1937 года ни разу не ремонтировали капитально

В Рыбинске ремонтируют школу №15. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ремонтируют школу №15 - в здании 1937 года постройки капитальный ремонт не делали ни разу.

В Учебном заведении приведут в порядок кровлю и фасад, потолки, электропроводку и систему освещения, заменят окна, восстановят отмостки, смонтируют противопожарную систему. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

- Мы приобрели новое оборудование во все учебные кабинеты. Интерактивное оборудование сможем использовать и во внеурочной деятельности. Планируем создать комнату детских инициатив, где ребята будут обсуждать школьные вопросы, - рассказала директор школы №15 Светлана Лебедева.

Ремонт проходит за счет средств государственной программы "Модернизация школьной системы образования". Из федерального бюджета выделены деньги на обновление материально -технической базы.