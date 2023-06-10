Во Фрунзенском районе Ярославля сделают замеры воздуха на наличие опасных веществ

Один из возможных источников загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля уже найден. Фото: Правительство Ярославской области

По просьбам жителей Ярославля во Фрунзенском районе специалисты сделают замеры воздуха на наличие загрязнений и опасных веществ. В последнее время ярославцы стали часто жаловаться на неприятный запах на улице, из-за которого они не могут открыть окна и балконы.

- За состоянием атмосферного воздуха организовано систематическое наблюдение. В течение ближайших двух недель территориальная администрация проведет мониторинг жалоб жителей по фактам загрязнения атмосферного воздуха и определит его источник, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Один предполагаемый источник загрязнения воздуха уже выявлен. Это предприятие по производству угля, которое находится на улице 2-я Транспортная. На территории компании проверяющие обнаружили семь печей, которые работали без пыле-загоочистного оборудования.

- Сейчас принимаются меры для приостановки деятельности предприятия, - сообщили в мэрии.