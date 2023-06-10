Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2023 12:01

Во Фрунзенском районе Ярославля сделают замеры воздуха на наличие опасных веществ

Ярославцы жалуются на неприятный запах
Полина Вачнадзе
Один из возможных источников загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля уже найден.

Один из возможных источников загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля уже найден.

Фото: Правительство Ярославской области

По просьбам жителей Ярославля во Фрунзенском районе специалисты сделают замеры воздуха на наличие загрязнений и опасных веществ. В последнее время ярославцы стали часто жаловаться на неприятный запах на улице, из-за которого они не могут открыть окна и балконы.

- За состоянием атмосферного воздуха организовано систематическое наблюдение. В течение ближайших двух недель территориальная администрация проведет мониторинг жалоб жителей по фактам загрязнения атмосферного воздуха и определит его источник, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Один предполагаемый источник загрязнения воздуха уже выявлен. Это предприятие по производству угля, которое находится на улице 2-я Транспортная. На территории компании проверяющие обнаружили семь печей, которые работали без пыле-загоочистного оборудования.

- Сейчас принимаются меры для приостановки деятельности предприятия, - сообщили в мэрии.