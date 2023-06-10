Прокуратура проверит всех перевозчиков Ярославля

Прокуратура Ярославской области проводит комплексную проверку регионального департамента транспорта и работы перевозчиков. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ярославской области проводит комплексную проверку регионального департамента транспорта и работы перевозчиков. Поводом послужили многочисленные жалобы пассажиров и ненадлежащее исполнение условий контракта "Первой пассажирской компанией", которая выпустила в рейс недостаточное количество автобусов.

- В рамках проверки будет дана оценка исполнению перевозчиками установленных требований законодательства о безопасности дорожного движения; исполнению государственных контрактов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, в том числе состоянию выпускаемых на линию транспортных средств, их достаточности, проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, соблюдению режима их межсменного отдыха, расписания движения по маршрутам, выполнению объемов работ, предусмотренных контрактами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также будут проверены контракты на их соответствие социальным стандартам. Специалисты оценят, соблюдаются ли нормы вместимости транспорта при перевозке пассажиров, время нахождения автобусов в пути и время их ожидания.

При выявлении нарушений виновных привлекут к установленной законом ответственности.