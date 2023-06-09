В Рыбинске начали ремонтировать мемориал «Огонь Славы» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начали ремонтировать мемориал «Огонь Славы». Основные работы будут проводиться на основании мемориала, которое разрушается и не держит облицовку. Его нужно демонтировать и сделать новый фундамент.

— Основание существенно разрушено. Причин может быть несколько: использовался бетон не той марки, ошибки при производстве работ, неправильное последующее содержание. Не исключено, что в процессе производства работ будут выявлены дополнительные дефекты. Все моменты будут учтены, — подчеркнул заместитель главы администрации по городскому хозяйству Иван Дубино.

Все работы должны завершить к 31 августа.