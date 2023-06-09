Сотрудник ДПС примет участие в единоборствах

Бекхан Мальсагов не только спортсмен, но и инспектор дорожно- постовой службы. ФОТО: соцсети

Как совместить ДПС и бои? Легко!

Восхождение к вершинам у Бекхана началось со звонка журналиста и бывшего редактора «Первого канала» Артура Арутуняна. Мечты воплотились с известного проекта, в котором Бекхан дебютировал с череды зрелищных побед. Яркого бойца заметил другой спортсмен - кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, успешно выступавший на первенствах Москвы и Московской области Анатолий Сульянов, который предложил ему сражаться под эгидой Hardcore.

Ломает не только лица, но и стереотипы.

- Я являюсь инспектором ДПС, если верить стереотипам - комический персонаж, толстый и неповоротливый. А тут гаишник, да ещё и профессиональный боец ММА, - рассказывает Бекхан.

Вместо заявленного толстячка – глыба из мышц, чья подвижность напоминает французского актера Фридерика Дифенталя. Боевой «гаишник» – это серьезно не только для соперников, но и тех, кто готов нарушить правила на дороге. Скорости погони тут будут другие.

Университет МВД, тренировки с ужасающими для обычного человека нагрузками, работа в ДПС. В какой-то момент жизни Бекхан захочет не просто медали, а стать знаменитым, потому, что эта знаменитость будет инвестицией в будущее и для его учеников, которых он тренирует. Сборы, соревнования – это всегда большие траты. Бекхан - умный боец, иронично бьет словом своих оппонентов на пресс-конференциях. Он не переходит грань оскорбления, скорее бьет шутками через словесные финты. За это его полюбят зрители, за мудрость и хитрый прищур.

Во время награждения. ФОТО: соцсети

- Я выигрывал много различных чемпионатов, ну это не сравниться с тем, когда ты видишь успехи своих юных учеников! Я словно начал учиться всему заново и это определено помогает мне самому как бойцу, - продолжает свой рассказ молодой человек. Бекхан один из немногих бойцов, которые понимают цену медийной стороны: «Я осознаю, что это часть работы, к которой нужно относиться так же ответственно как и к бою».

Подготовка к турниру: миссия славы

Несмотря на жаркие пресс-конференции и словесные битвы в соцсетях, Бекхан не сбавляет темп тренировок. Для него сейчас основная цель – пояс организации, к которой он несется уже как Сами Насери. И одной из мотиваций совмещать службу в ДПС, тренировки и шефство над маленькими спортсменами – это наследие и опыт, который останется после каждого яркого знаменитого бойца. И наследие это будет доступно на видео-платформах, а не бобинах и кассетах VHS.