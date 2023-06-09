Жители Ярославской области жалуются на нашествие змей. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Жители Ярославской области жалуются на нашествие змей. В этом году этих, не для всех приятных, животных замечают во многих районах региона.

Рыбинец написал в соцсетях, что обнаружил змею у себя на участке за Волгой.

- Вот такую "красавицу", уже не первый раз в этом году, отправил ее змеиным богам. Первый раз такое нашествие гадюк на участке. До этого бегали только ужики, но с ними у нас мирное соглашение, - написал мужчина в группе «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.

Местные жители стали делиться комментариями своими случаями встреч со змеями – кто-то обнаружил в своем дворе сразу двух гадюк, а кто-то видел пресмыкающихся только в прошлом году.